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عالمية

2018/07/30

2018/07/30


فرنسا تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس



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قرر البرلمان الفرنسي فرض حظر واسع النطاق على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وفي أعقاب التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ذكرت محطة (فرانس إنفو) الإذاعية اليوم الاثنين، أن القانون يحظر بشكل أساسي استخدام الهواتف المحمولة في كل المدارس، سواء مراحل الروضة أو الابتدائي أو الثانوي.

وكانت هذه الخطوة من بين مطالب جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.

يذكر أن التلاميذ الفرنسيين غير مسموح لهم بالفعل باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الدرس، كما أن المدارس بمقدورها أن تفرض حظرا واسع النطاق على استخدامه من خلال إصدار تعليمات، لكن الإجراء الذي سيتم العمل به لاحقا سيكون العكس، حيث

سيتم حظر استخدام الهواتف المحمولة في كل أنحاء المدرسة وسيقتصر دور تعليمات المدرسة في هذه الحالة على إمكانية إصدار استثناءات.

البيان

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