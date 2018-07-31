طائرة تركية متجهة للكنغو تهبط اضطراريا بمطار الخرطوم بعد أن تلقي قائد الطائرة بلاغا بوجود قنبلة

أعلن مركز الملاحة الجوية عن هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار الخرطوم مساء يوم الإثنين كانت قادمة من اسطنبول في طريقها للكنغو برازافيل بعد أن تلقي قائد الطائرة بلاغا بوجود قنبلة وتلقت وكالة السودان للأنباء بيانا حول هذا الأمر .وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت السودان المحلي تلقي مركز الملاحة الجوية اتصالا من قائد الطائرة التركية من طراز بوينغ 900-737 ذات النداءthy589 يفيد بانه تلقي رسالة من مجهول بوجود قنبلة بالطائرة ويامره بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلي ارتفاع 24000 قدم ويطلب الأذن بالهبوط علما بأن الطائرة كانت عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول في طريقها إلي الكنغو برازافيل
وتم السماح لها بالهبوط و تفتيش الطائرة والركاب ولم يسفر التفتيش عن وجود أي مهدد للسلامة ومن ثم منح الأذن للطائرة بالمغادرة
محمد المهدي نصر عبدون الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي
لخرطوم 30-7-2018م( سونا ) –