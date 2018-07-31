ارتكب مذيع قناة سودانية 24 خطأ فادحاً خلال المقدمة التي استهل بها فقرة في برنامج صباحات سودانية التي تناولت الجمال ، وعنوان الفقرة هو ( هل أصبح الجمال هوساً أم أنه اهتمام طبيعي ) استضاف خلالها اخصائية في الصحة التجميلية حيث أسند عبارة وردت في حديث شريف إلى آية قرآنية) .
ذكر المذيع في مقدمته أن الملف والفقرة تتحدث عن الجمال والاهتمام به ، وأردف قائلاً (إن الله جميل يحب الجمال ) وأن الله سبحانه وتعالي قال ذلك ولم يستدرك المذيع الخطأ الفادح حيث استمرت الفقرة دون تصحيح من المذيع أو من قبل الاعداد حيث تبث القناة برامجها على نطاق واسع يسهم في ترسيخ مثل هذه الأخطاء التي لا تغتفر في الإعلام .
الخرطوم (كوش نيوز)
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العبارة وردت في بداية الفيديو بعد مرور نحو 30 ثانية
بالفيديو: مذيع بسودانية 24 يحول حديث شريف إلى آية قرآنية