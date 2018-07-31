قيادات وزارة الإتصالات يزورون شركة زين ويقفون على المبنى الجديد لخدمات المشتركين

أشادت الدكتورة تهانى عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود شركة زين خاصة على مستوى تنفيذ مشروع التغطية والخدمة الشاملة الخاص بنشر خدمات الإتصالات والعمل على تجويدها على مستوى المناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية للشركات.
وعبرت د. تهانى فى زيارتها التى رافقها فيها السيد وزير الدولة إبراهيم الميرغنى وقيادات الوزارة صباح الإثنين لمبنى الشركة الجديد لخدمات المشتركين بشارع الستين، حيث كان فى استقبالها والوفد الرئيس التنفيذى لشركة زين سودان الفريق الفاتح عروة وقيادات الشركة ، عبّرت عن أملها فى التوصل لرؤية مشتركة مع جهات الإختصاص تمكِّن شركة زين من دخول مشروع الدفع عبر الموبايل باعتباره أحد المشروعات التى اعتمدتها الدولة كأحد أنظمة الدفع فى مرحلة التحول الرقمى الحالية فى البلاد. وأشادت الوزيرة بدور زين عبر ماتنفذه من مشروعات مشتركة مع المركز القومى للمعلومات فى المضى قدما بمشروع الحكومة الإلكترونية حيث تعمل الشركة مطلع شهر سبتمر المقبل على إطلاق وتقديم مجموعة من خدماتها إلكترونيا. كما أثنت الوزيرة على رقي بيئة العمل في مركز خدمات المشتركين الجديد.
كما اشار الميرغنى إلى دور شركة زين مع بقية الشركات العاملة بالبلاد فى تحقيق وتجسيد دور الإسناد الذي يضطلع به قطاع الاتصالات تجاه بقية قطاعات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالبلاد رغم مايواجهه القطاع من تحديات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد . من جانبه عبّر الفريق عروة عن تقديره لروح الوضوح والشفافية والمكاشفة التى يدار بها القطاع رغم احتكامه للمنافسة. وتطرق عروة وقيادات زين فى عروضهم أمام وزيرة الإتصالات ووفدها المرافق لجهود وإنجازات الشركة وماتواجهه من تحديات نتاج الأزمة الإقتصادية التى يعيشها السودان خاصة علي مستوى تدهور قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية وقال ان الوضع ينعكس سلبا على خطط ومشروعات الشركة واستعداداتها لمتطلبات التطور والنمو المتسارع لتكنولوجيا الإتصالات وتطبيقاتها . وأكد سيادته استعداد زين للجلوس مع جهات الإختصاص من أجل التوصل لرؤية مشتركة للدخول فى مشروع الدفع عبر الموبايل مشيرا إلى ان تجاوز العقبات والتحديات سيسهم فى دفع المشروع نحو النجاح بما لزين من عملاء يفوق تعدادهم ال ( 12 ) مليون مشترك.
هذا وكانت السيدة الوزيرة والسيد وزير الدولة قد طافا فى مستهل الزيارة على أقسام مبنى خدمات المشتركين حيث اشادا ببيئة العمل الممتازة واهتمام الشركة والتزامها بمسؤوليتها الإجتماعية بتدريب الخريجين حيث تدرب زين ( الف ) من الخريجين من الكليات الجامعية من جمبع التخصصات كل عام بجانب الإهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل فى استيعاب العاملين كما تقدم لهم كل سبل الراحة والرفاهية وتطور قدراتهم لمراحل التقديم للوظائف وكيفية إجتياز المعاينات بإقتدار.
الخرطوم فى 30 يوليو 2018