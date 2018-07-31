بالصورة .. ميسي يتدرب للموسم الجديد بطريقة مثيرة مع كلبه الضخم

نشرت وسائل إعلام إسبانية فيديو، يظهر قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، بالتدرب استعدادا للموسم الجديد، مع كلبه الضخم.
وحرم ميسي كلبه، الذي ينتمي إلى فصيلة “بول ماستيف” الضخمة، من لمس الكرة، وقام بمراوغته عدة مرات، فيما لم يفقد الكلب الأمل في الإمساك بالكرة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية الفيديو عن زوجة ميسي “أنتونيلا”، التي نشرته عبر صفحتها على “انستغرام”.
وحاز الفيديو على أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد 12 ساعة فقط على نشره.
وكانت “أنتونيلا” أهدت زوجها الكلب مذ كان صغيرا، وحينها كان حجمه أقل بكثير مما هو عليه الآن.
ويستعد ميسي لبداية جديدة ومختلفة مع فريقه برشلونة، إذ يحمل شارة القيادة منذ بداية الموسم، وبشكل رسمي لأول مرة، وذلك بعد رحيل قائد الفريق السابق أندريس أنييستا إلى فيسل كوبي الياباني.
عربي21