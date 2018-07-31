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جرائم وحوادث

2018/07/31

2018/07/31


جهاز الأمن يصادر عدد اليوم الثلاثاء من صحيفة الجريدة



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صادر جهاز الآمن والمخابرات الوطني عدد اليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018م من صحيفة (الجريدة) السودانية بعد الطبع ، دون أن يبدي أي أسباب في لحظة المصادرة .

صحيفة الجريدة

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