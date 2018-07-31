جهاز الأمن يصادر عدد اليوم الثلاثاء من صحيفة الجريدة

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جرائم وحوادث
2018/07/31
2018/07/31
صادر جهاز الآمن والمخابرات الوطني عدد اليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018م من صحيفة (الجريدة) السودانية بعد الطبع ، دون أن يبدي أي أسباب في لحظة المصادرة .
صحيفة الجريدة
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2018/07/31 at 11:34 ص (UTC 3) رابط التعليق
ولا زالت ( الجريدة ) تصدُر لِتُصَادر …
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1 التعليقات
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2018/07/31 at 11:34 ص (UTC 3) رابط التعليق
ولا زالت ( الجريدة ) تصدُر لِتُصَادر …