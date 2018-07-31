متحف شطرنج في أنقرة .. مقتنيات من 100 دولة

جذب متحف يعرض مجموعات شطرنج تعود لعقود مضت من عشرات الدول، أنظار الزائرين في العاصمة التركية أنقرة.
وتأسس “متحف غوكياي لطاولات الشطرنج” عام 2015، ويعرض 686 طقم شطرنج من أكثر من 100 دولة.
القائم على هذا المتحف أقين غوكياي، قال للأناضول إنه شغوف بلعبة الشطرنج رغم أنه لم يفكر يوما ما بامتلاك مجموعة أو متحفا خاصا به.
وأضاف: “خلال رحلاتي الخارجية، رأيت أشكالا مختلفة من طاولات الشطرنج في كل بلد زرته… تلك الطاولات كانت تعكس الثقافة، والتقاليد الاجتماعية لشعبه”.
وأصبح غوكياي من هواة جمع القطع، بعد انبهاره بمجموعات متنوعة من طاولات الشطرنج.
وقال للأناضول: “عندما وصل عدد أطقم الشطرنج حوالي 700، قالت لي زوجتي “بيرتن” إنه لا فائدة من جمعها وراء الأبواب المغلقة”.
واقترحت عليه أن يعرض مجموعته للملأ، لتكون فكرتها الخطوة الأولى تجاه تأسيس المتحف الذي حصل على لقب أفضل متحف في أنقرة عام 2017.
وتم إنشاء المتحف داخل منزل قديم في منطقة حمام أونو في العاصمة أنقرة، بعد إعادة ترميمه.
وبمجرد دخول الزائر للمتحف، تبدأ رحلته برؤية أول طاولة شطرنج لغوكياي، أحضرها من إيطاليا عام 1975.
كما يتسنى له مشاهدة أقدم مجموعة شطرنج أنتجت قبل 60 عاما.
وقال غوكياي “أردنا أن تحمل مجموعات الشطرنج قيمة، ورؤى وتروي حكايات من إيطاليا لمدغشقر”.
ودخل المتحف موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2012، لاحتوائه على أكبر مجموعة شطرنج في العالم.
غوكياي قال إنه سلك اتجاها جديدا في متحفه لرسم بعض مدن العالم مع مبانيها الشهيرة على أطقم الشطرنج.
وأضاف أن مجموعته تحتوي على رموز مدن، مثل؛ لندن، وأمستردام، وروتردام، ودالاس، وميلانو.
كما تضم مجموعة العاصمة أنقرة ضريحا رمزيا لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وجامع كوجا تبه الكبير.
وإذا كنت تعبت من جولة حول العالم، يقدم المتحف استراحة لمشاهدة الأفلام مع مجموعات مستوحاة من “لورد أوف رينغز” و “ستار وورز”.
أما لعشاق التاريخ، فهناك مجموعة تجسد زعماء العالم، وأخرى تصور معركة غاليبولي، وهجمات الـ 11 من سبتمبر.
وهناك أيضا مجموعة تصور السنافر، سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.
واستغرق جمع مجموعات الشطرنج 43 عاما، باستخدام تقنيات مختلفة ومواد متنوعة، كالخشب، والفضة، والذهب، وعظم السمك، والبوليستر، والسيراميك.
وفي حديثه عن رياضة الشطرنج، قال غوكياي إنها مدرسة في تنظيم الوقت.
وأضاف: “الشطرنج يجلب لك نمط حياة أكثر واقعية، وأكثر عقلانية، وأكثر نجاحا”.
وكالة الأناضول