إسرائيل تطلب من شركات الإعلان تجنب “تحدي كيكي” في إعلاناتها

طالبت السلطات الإسرائيلية، شركات الأزياء، تجنب رقصة “تحدي كيكي” في إعلاناتها، خشية انتقال هذه العدوى إلى إسرائيل.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الإثنين:” تلقت شركات الأزياء الإسرائيلية التي قفزت لاستخدام هذه الرقصة في إعلاناتها، طلبا طارئا من (سلطة الأمان على الطرق): لا تشجعوا الظاهرة الخطيرة”.
وحتى الآن، لم تصدر أي تعليمات من “سلطة الأمان على الطرق”، بشأن عقوبة هذه الرقصة باعتبارها غير منتشرة على نحو واسع في إسرائيل.
ومعروف عن قانون السير الإسرائيلي، بأنه صارم جدا، مقارنة مع العديد من الدول الأخرى.
ولكن الصحيفة، نقلت عن مديرة عام سلطة الأمان على الطرق، راحيلي فايزل قولها:” إنها مسألة وقت فقط حتى تتسبب بإصابات في إسرائيل”.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلطة الأمان على الطرق، توجهت مؤخرا إلى شركتي أزياء نشرت إعلانات فيديو، تروج من خلالها لأزيائها باستخدام هذه الرقصة لإزالتها “خشية التسبب بأضرار تلحق بالشباب”.
وقالت:” ردا على ذلك، ردت إحدى الشركات بإزالة الفيديو الإعلاني الذي نشرته، فيما وعدت الشركة الأخرى بإزالة المحتوى غير الآمن من شريطها الإعلاني”.
وذكرت أن مديرة عام سلطة الأمان على الطرق، طلبت من شركات الإعلان وقف أي إعلانات مستوحاة من هذه الرقصة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتضح من بعض شرائط الفيديو المنشورة على شبكة التواصل أن الرقصة تسببت بإصابات.
وقالت المديرة العامة لسلطة الأمان على الطرق:” هذا التحدي هو خطر على المصور وعلى السائق وعلى الناس على الطرق وأطلب من شركات الإعلان التوقف عن استخدام هذه الرقصة في إعلاناتها”.
وانتشرت “رقصة كيكي” على مستوى عالمي، إثر أغنية “In My Feelings” للمغني الكندي دريك، وهو يردد لمحبوبته وهي ترقص مقطع “?kiki do you love me”، لكن سرعان ما ظهر تحدٍ تحت اسم “كيكي” سريعا بمنصات التواصل، عبر بث مقاطع توضح نزول الشخص من سيارته التي تتحرك ببطء والرقص إلى جانبها على هذا المقطع.
وكالة الأناضول