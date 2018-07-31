بالصور.. مصممة أزياء سودانية تتجول في شواع الخرطوم بزي “فاضح” وتشعل النيران داخل مواقع التواصل

أثارت فتاة تتجول في شوارع الخرطوم خلال اليومين الماضيين بزي وصفه متداولو الصور بالفاضح, حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذين شنوا عليها هجوماً قاسياً على الفتاة بسبب ارتدائها لهذه القصيرة والشبه عارية كما قال عنها بعض الأسافير.
محررة قسم المنوعات بموقع النيلين تابعت الصور المتداولة بشكل كبير, ومن خلال تعليقات الرواد وبعض الصور التي تم نشرها حديثاً أكد عدد من الناشطين على فيسبوك أن الفتاة هي مصممة الأزياء عواطف دهب التي تستعد لتصوير برنامج عن الأسواق السودانية بقناة لم يتم الكشف عنها.
وكان عدد من الرواد قد شككوا في صحة المكان وذكروا أن الصور خارج السودان مستعيناً بصور لسيارة تحمل لوحات دولة أجنبية.
وتشير محررة موقع النيلين إلى أن النيران التي أشعلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دهب سرعان ما أخمدت بعد أن علموا أنها مصممة أزياء تعيش خارج السودان.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
زومبا
2018/07/31 at 3:52 م (UTC 3) رابط التعليق
الحمارة رندة الخفجى لعنة الله تغشاك ياقبيحة
كلمة (تشعل) دى دائما تستخدمونها في اخبار الزى العادى جدا.
فاضح في عينكم ياوهم
السودنة قريبا بدلا عن الصوملة