لوبتيغي: رحيل رونالدو تحد كبير .. وهذا “نجمي الأول”

اعتبر المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني، جولين لوبتيغي، أن رحيل أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو سيمثل تحديا كبيرا بالنسبة للمدرب.
وقال لوبتيغي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، الذي سيعتمد على غاريث بيل كنجم أول للفريق بعد انضمام رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي: “عندما وقعت، كان رونالدو معنا، لكنه سرعان ما أبدى رغبته في الرحيل”.
وتابع: “كمدرب، سيكون تحديا مثيرا بالنسبة لي أن أكون فريقا منافسا دون رونالدو. إنه واحد من أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، والنادي قدر إنجازاته بتسهيل رحيله”.
وأضاف المدرب، الذي عين مديرا فنيا لبطل أوروبا قبيل انطلاق كأس العالم 2018: “نحن مقتنعون أن بيل سيقدم عاما رائعا ونحن نتوقع الكثير منه. سنعمل معا للوصول إلى أفضل مستوى”.
ويتفاءل لوبتيغي بتشكيلة اللاعبين التي يمتلكها، وقال: “نحن سعداء بالقائمة ومقتنعون أننا سنقاتل لأجل تنفيذ أهدافنا التي لا تتغير في ريال مدريد، نريد أن نكون فريقا عظيما على الملعب”.
وتحدث المدير الفني للصحفيين، قبيل لقاء ودي مرتقب بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الولايات المتحدة، الأربعاء.
سكاي نيوز