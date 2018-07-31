بالصور .. تجول “ياسر يوسف” بسوق دنقلا وشُرب الشاي مع أصحاب البصات يثير جدلاً في مواقع التواصل

أثارت زيارة والي الولاية الشمالية الأستاذ ياسر يوسف المُفاجئة لسوق مدينة دنقلا حاضرة الولاية، بزّيه البسيط بلا رسميات يرافقه معتمد محلية دنقلا العميد أحمد أبوزيد وتناوله لأقداحٍ من الشاي مع أصحاب البصات السفرية والإستماع لشكاوى المواطنين، أثارت ردود فعلٍ متباينة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”، بينما إمتدح هذه الخطوة عدد من مستخدمي مواقع التواصل وأثنوا على تواضعه وبساطته وإرسال رسالة ودودة للمواطنين ومعايشة مشكلاتهم، إلا أن البعض عدوها تعمّد صناعة لحدث وعلق مجتبى الجلال قائلاً : هذه مواقف مصنوعة المواطن لايحتاج ليرى الوالي متجول ، بل في حاجة أن يستشعر الوالي قول الله تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) .
وأضاف “الجلال” لا الكاميرات ولا التجوال يصنع مجد المجد تصنعه النهضة في التعليم والصحة وترقية الخدمات.
فيما علق “الدرابي” قائلاً والله إلى الآن ماشفنا او سمعنا بانجاز تحقق في الولايه او هناك مشكلهة كُبرى تم حلها، لازالت الكهرباء قاطعة بشكل يومي بالمحليات من 3 الى 4مرات في اليوم، وشباب عاطل بالآلاف، لم نسمع قط بمصنع افتتح او قيد الانشاء، او توطين قمح مع ان الولاية مُبشره بانتاج القمح مثال الراجحي.
واضاف “الدارابي” هناك كثرة في المشاريع بالولاية دون تاثير لها على الدخل الشخصي أو تحسين مستوى المعيشة.
وكان” يوسف” قد قام بجولة تفقدية مفاجئة لأسواق مدينة دنقلا يوم الأحد، لتفقد أحوال الناس والاستماع لقضاياهم وشكاويهم مباشرة، وشملت الجولة سوق دنقلا الكبير والسوق الشعبي حيث استمع الوالي لاراء ومقترحات المواطنين حول الخدمات التي تقدمها لهم حكومة الولاية في جميع المرافق والمحليات واحوال معاش الناس في ظل الوضع الإقتصادي الراهن.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)