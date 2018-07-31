طريقة تقييم مشاريع “هاكاثون الحج” وقيمة الجوائز

ابتداء من الأربعاء، سيتنافس آلاف المطورين في “هاكاثون الحج”، الذي تحتضنه مدينة جدة السعودية، من أجل إقناع لجنة التحكيم ونيل أكبر عدد من النقاط خلال عملية التقييم.
وسيحصل كل مشروع على عدد نقاط معين، يتم تحديده بناء على معايير مختلفة، على أن تتراوح نقاط التقييم بين 0 و20 (نقطة)، فيما ستكون النتيجة النهائية عبارة عن متوسط نقاط لجنة التحكيم.
وبخصوص المعايير التي سيتم بناء النقاط عليها فهي: التصميم (5 نقاط) – البساطة (5 نقاط) – الإبداع (5 نقاط) – الأثر (5 نقاط).
وسيتوج “هاكاثون الحج”، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عددا من المشاركين الحاصين على المراكز الأولى، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشاريع.
وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال سعودي، فيما سيكون من نصيب الثاني والثالث 500 ألف ريال و350 ألف ريال، على التوالي، على أن تمنح 150 ألف ريال للحاصل على جائزة التميز.
وتشمل المنافسة في هذا الحدث المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم بحركة المرور وترتيبات السفر والإقامة وتدبير النفايات والإسكان وحلول التواصل.
ويهدف هذا الهاكاثون إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجاج.
سكاي نيوز