أمين الفتوى: يجوز للزوج حرمان أبنائه من زيارة أهل زوجته

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بالنسبة للزوجين ، فالأصل أن صلة الرحم تكون بين الزوجة وأهلها، ولا دخل للأبناء في ذلك.
وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: « هل يحق للزوج حرمان أولاده من زيارة أهل زوجته؟»، أنه لا يحق للزوج أن يمنع امرأته من زيارة أهلها وبرهم، على الأقل مرة كل أسبوع.
وأضاف أنه بالنسبة لأولاده هو، فهذه المسألة ترجع إلى المصالح والمفاسد، فلو كانت زيارة الأولاد لجدهم وجدتهم من ناحية الأم سيترتب عليها مفاسد، فيجوز له أن يحرمهم من زيارتهم، وإذا لم يترتب عليها مفاسد بل تُحقق مصالح فلا يجوز له حرمانهم.
وناشد كل زوج وزوجة أن يكون بينهما الود وألا يكون بينهما التحكم بغير أسباب، لماذا يتم قطع الأحفاد عن أجدادهم!، فهذا قطع لأواصر العائلة، ناصحًا الأزواج بالحرص على صلة الأحفاد بالأجداد، برًا بزوجاتهم.
صدى البلد