ترامب يدرس إجازة بيع أسلحة لا يمكن اكتشافها بأجهزة كشف المعادن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس مسألة احتمال إجازة بيع أسلحة صنعت عبر تقنية ثلاثية الأبعاد، مشيرا إلى أنه ناقش الموضوع مع جمعية الرماية الأمريكية.
وفي تغريدة على “تويتر” قال ترامب: “أدرس موضوع بيع أسلحة بلاستيكية صنعت عبر تقنية ثلاثية الأبعاد لقد تحدثت عن ذلك مع جمعية الرماية الأمريكية، لا أظن أنه هناك منطقا في ذلك”.
هذا وذكر سابقاً أن عاشق الرماية الأمريكي، ومؤسس شركة “ديفينس ديستريبيوتد”، كودي ويلسون ابتكر مسدساً يمكن طباعة مكوناته الأساسية على طابعة ثلاثية الأبعاد.
وفي عام 2013، أعلن ويلسون عن تجربة ناجحة لنموذج مسدس “المحرر”، ثم قام بنشر مخططاته للعامة، يمكن بواسطتها لأي شخص طباعة المسدس على طابعة ثلاثية الأبعاد.
وتسبب ذلك بقلق شديد لسلطات العديد من البلدان، بما فيه لاستحالة كشفها بواسطة أجهزة كشف المعادن، وطالبت بإزالة المخططات من شبكة الإنترنت، ليوجه ويلسون دعوة قضائية ضد حكومة البلاد في عام 2015.
سبوتنك