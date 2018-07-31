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منوعات

2018/07/31

2018/07/31


بالفيديو.. طيار يحتفل بأول رحلة له بطريقة كوميدية



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احتفل قبطان طائرة بأول رحلة له إلى وطنه منذ 10 سنوات في بورتوريكو بطريقة غير تقليدية وكوميدية حيث قام بالغناء للمسافرين لتسليتهم قبل انطلاق الرحلة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، أمضى ويلي مورال 10 سنوات يقود رحلات لبلدان أخرى وتلقى أخبار سارة بجدولة إحدى الرحلات التي يقودها، من ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى سان خوان في بورتوريكو.

وقال “مرال” عبر مذياع الطائرة إنه كان يشعر بإثارة شديدة ولم يتمكن من النوم في الليلة السابقة محاولا السيطرة على مشاعره بصعوبة.

وأضاف أنه قرر أن يعبر عن تلك المشاعر الجياشة وغناء أغنية من أول ألبوم غنائي له.

وأطلق مورال أول ألبوم غنائي له في الأول من يونيو الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، وشارك فيها مجموعة من أشهر الموسيقيين في الجزيرة الكاريبية.

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الامارات نيوز

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