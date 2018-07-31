زيادات في الأدوات الكهربائية بالخرطوم وتوقف أغلب الشركات عن الإنتاج

أكدت جولة (السوداني)بشارع الحرية الخرطوم حدوث زيادات هائلة في الأدوات الكهربائية بنسبة (100%)،عزاه التجارلارتفاع سعرالصرف، موضحين أن ارتفاع الأدوات أثر سلباً على الشركات بتوقف الإنتاج الجديد.
وقال صاحب محل صلاح المدينة للأدوات، صلاح المدينة لـ(السوداني) إن هنالك زيادات في كل شيء لتأثرهم بتوقف حركة البيع والشراء، مضيفاً أنه لا توجد ثلاجة أقل من (15) ألف جنيه فما فوق مقاس (10)قدم، محملاً الزيادة لارتفاع الدولار والسعر الجمركي، مضيفاً أن الزيادة أثرت على أغلب شركات الأدوات الكهربائية بتوقف النشاط والإنتاج الجديد باستثناء شركات (ال. جي) لحين انخفاض سعر الصرف.
وأضاف تاجر الأدوات الكهربائية وائل الشريف أن الزيادات طرأت على كل شيء وأثرت على السوق وقد تكون الزيادة أكثر من (200%) وقفز مكيف الاسبليت إلى ( 20-35) ألف جنيه أما سعر ثلاجة (12)قدم قفز ما بين(19-17)ألف جنيه أما مكيف نسمة (11,5) ألف جنيه، وقال إن أغلب الشركات لا يتوفر لديها إنتاج جديد، لارتفاع الدولار وتوقف الاستيراد.
السوق واقف والحال واقف بهذه العبارة ابتدرالحديث أحمد ناجي وقال لـ(السوداني) إن الأسعار قفزت لثلاثة أضعاف وحال السوق واقف، لتدني العملة الوطنية مقابل الأجنبية، موضحاً أن أسعارغسالات (ال جي) تتراوح ما بين (8-9) آلاف جنيه وزن (6) كيلو وان زيادة الاسعار لا علاقة لها بموسم بل زيادة التكاليف..
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ام قيردون
2018/07/31 at 7:11 م (UTC 3) رابط التعليق
وما زال الرئيس يرقص