جائزة رئاسية للأداء المؤسسي

كشف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، جمال محمود، عن جائزة رئاسية سيصدر قرار بشأنها حول الأداء المؤسسي، وأشار إلى إخضاع جميع المؤسسات الحكومية لبرنامج التقييم والجودة والتميز باعتباره أحد ركائز إصلاح الدولة.
وتعهد محمود خلال مخاطبته ختام ملتقى إدارة الأداء المؤسسي وفق معايير التميز الأوروبي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجودة الشاملة والامتياز يوم الاثنين، تعهد بتذليل كافة التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للجودة الشاملة والامتياز وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تساعد في برنامج إصلاح الدولة.
وأكد اهتمام رئاسة الجمهورية بالتدريب في مجال التدقيق والجودة والتحكيم حتى تكون ثقافة في المؤسسات، مشيراً إلى تشجيع مجلس الوزراء للدورات التدريبية في مجال الجودة.
من جانبها قالت مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب وبناء القدرات، عفاف أحمد، إن الملتقى استهدف 70 من مديري إدارة التخطيط والجودة بالوزارة الاتحادية والبنوك والمصارف، وأكدت أن الأكاديمية تعمل في مجال إصلاح الدولة عبر تدريب القيادات والتنمية السياسية والتطوير الإداري عبر فروع الأكاديمية في جميع الولايات .
شبكة الشروق