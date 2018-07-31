فيسبوك يغلق حسابات “حاولت التأثير في الانتخابات الأميركية”

أغلق فيسبوك 32 حساباً وصفحة زائفة، الثلاثاء، سعت إلى إثارة التوترات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة، مشابهة لتلك الحسابات التي استخدمتها روسيا عام 2016.
وقالت فيسبوك إن أكثر من 290 ألف شخص تابع واحدة على الأقل من الصفحات المزيفة. ومعظم الصفحات التي حظيت بأكبر قدر من المتابعة كانت “أزتلان واريورز” و”بلاك إيليفيشن” و”مايندفل بيينغ” و”ريزيسترز”.
وأبلغت الشركة هذه الخطوات إلى المشرعين والبيت الأبيض في سلسلة من جلسات الإحاطة هذا الأسبوع، بحسب مصدر حضر إحدى الجلسات.
ونشرت هذه الحسابات 150 إعلانا عبر فيسبوك وإنستغرام بتكلفة 11 ألف دولار أميركي.
وذكرت شركة فيسبوك أنها لا تعرف من الذي يقف وراء الجهود التي وصفتها بالمنسقة، لكنها قالت إنه ربما تكون لها صلات بروسيا.
وأوضحت أنها وجدت بعض الصلات بين الحسابات الملغاة وحسابات ارتبطت بوكالة أبحاث انترنت روسية تم حذفها قبل وبعد الانتخابات الأميركية الرئاسية في 2016.
وقال فيسبوك: “وجدنا أدلة على وجود بعض الارتباطات بين هذه الحسابات وحسابات وكالة أبحاث الإنترت (الروسية) التي عطلناها العام الماضي”.
ويعد الإجراء الجديد أوضح إقرار من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بوجود حملة دعائية منسقة ومستمرة عبر موقعه منذ أن نفذ إجراءات حمائية عقب انتخابات 2016.
سكاي نيوز عربية