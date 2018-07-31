والي كسلا يشجع الاستثمار بالولاية لكافة الدول

جدد والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم اهتمام حكومة ولاية كسلا بالاستثمار وتشجيعها للمستثمرين من كافة الدول خاصة دول الخليج مشيرا في ذات الوقت إلى استعداد تقديم الولاية لكافة التسهيلات التي تمكن من دخول المستثمرين للولاية.
جاء ذلك لدى لقائه وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية الدكتور مبروك مبارك سليم برفقة المستثمر الكويتي محمد عبد اللطيف المطيري بحضور وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية أحمد حامد ومفوض عام الاستثمار بالولاية آمال عوض السيد / وقدم الوالي خلال اللقاء تنويرا شاملا حول مقومات وإمكانيات الولاية في الجانب الزراعي وفرص الاستثمار في هذا المجال مبينا أن ولاية كسلا تعد من الولايات التي يعول عليها في الجانب الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بشكل كبير.
من جانبه، أوضح المستثمر الكويتي أن زيارتهم للولاية جاءت للتفاكر مع الولاية حول إقامة مشاريع استثمارية زراعية خاصة في مجال الموز مبينا أن استهدافهم للولاية جاء لتوفر عوامل المناخ الجيد والمياه والأراضي الخصبة مؤكدا أن قيام المشروع الاستثماري يسهم في توفير فرص للعمالة وفتح باب الصادر وإقامة مصانع استراتيجية، وأوضح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية أن الغرض من زيارة الولاية يتمثل في تفقد الثروة الحيوانية مشيرا إلى أن اللقاء مع الوالي تطرق للمشروعات الخدمية بمحلية ريفي غرب كسلا خاصة المياه والتعليم.
سونا.