وزير المعادن: البلد محتاجة لأي جرام من الذهب

تعهد وزير المعادن الفريق محمد أحمد علي، الثلاثاء، بحسم النزاعات بين الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين بجنوب كردفان، مشيراً إلى أنها خلافات “مصالح”، ووجه بتكوين لجنة لوقف السمسرة في مخلفات التعدين، وقال إن البلد محتاجة لأي جرام من الذهب.
وأشار الوزير إلى ضرورة وقف الممارسات السالبة كافة في القطاع وتأثيرها على الإنتاج، وتابع “لا بد من العين الحمراء لمن يدخل في هذه الممارسات”، ملوحاً بوقف أي شركة تسهم في تأجيج مثل تلك الظواهر.
ومنح الشركات العاملة في مخلفات التعدين بجنوب كردفان مهلة لا تتعدى الستة أشهر لإنتاج كل المخلفات المكدسة التي قال إن تراكمها يؤدي إلى مشكلات بيئية، ووجه فيها شركة سودامين بتوفير معدات السلامة للمعدنين التقليديين وإيصالها للأسواق خلال أسبوعين.
من جهته، قال والي ولاية جنوب كردفان أحمد إبراهيم مفضل، إن أبواب حكومته مفتوحة لأي شخص يتعرض لمحاولة ابتزاز أو سمسرة، مؤكداً تعاملهم بصرامة في هذا الأمر متعهداً بالقضاء على سوق السمسرة حتى لا يستمر الأمر أكثر من ذلك.
شبكة الشروق.