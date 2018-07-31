السودان.. اعتقال الداعية المثير للجدل محمد علي الجزولي

علم موقع “باج نيوز” أن السلطات الأمنية اعلتقلت اليوم “الثلاثاء” المنسق العاتم لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي خلال ترتيباته لحضور اجتماع قوى الاصطفاف الوطني الذي يقام بدار حزب منبر السلام العادل بالعاصمة السودانية الخرطوم “المنشية”.
ولم يصدر تصريح رسمي من السطات الأمنية باعتقال الجزولي.
وقال مصدر مقرب من الجزولي إن السلطات اعتقلت المنسق العام لتيار الأمة الواحدة من مركز المعالي التابع له بحي الرياض بالخرطوم وهو المكان الذي يوجد فيه منزله، ولم يوضح المصدر الجهة التي اقتيد إليها الجزولي بعد اعتقاله.
ويعتبر الجزولي من الشخصيات الدينية المثيرة للجدل.
وسبق أن اعلتقته السلطات لمدة ثمانية أشهر بتهمة الانضمام والارتباط بتنظمي الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف بـ”داعش”.
وأبدى الجزولي في خطبة الجمعة الماضية رفضه ترشيح البشير مرة أخرى في انتخابات الرئاسة عام 2020
الخرطوم: باج نيوز