مستشفى ساهرون يكشف عن تفاصيل وفاة طفل ضجت بها مواقع التواصل يتضح أنها “كذباً وافتراءً “

أجرى مستشفى ساهرون بالعاصمة السودانية الخرطوم تحقيقاً حول ملابسات وفاة طفل حديث الولادة ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين كانت قد نشرت تفاصيلها “كوش نيوز” .
وقال المدير العام لمستشفى ساهرون الدكتور محجوب الكدقري في توضيح حصلت عليه “كوش نيوز” مبتدراً بأسئلة، هل مات طفل في مستشفى ساهرون بسبب ان أهله لم يستطيعوا دفع الرسوم ورفضت المستشفي علاجه؟
هل قرأتم منشوراً بفيسبوك “صاحبه مسحه من الفيس الان” او رسالة في الواتس بهذا المعني في الأيام الفائتة؟
يضيف “الكدقري” كل ذلك كذب و افتراءً ، قامت المستشفى وبسرعة بتكوين لجنة تحقيق .. انتهي التحقيق.. واليكم نتيجة التحقيق :
تم التحقيق مع والد الطفل وممرض الاسعاف وسائقه و الموظف المسؤول في ساهرون، كان التحقيق دقيقا للغاية
فقط ولفترة زمنية لم تتجاوز الثلاثة دقائق فقط هي علاقة مستشفى ساهرون بالموضوع.
مُشيراً انه يوم الأربعاء الماضي حوالي الساعة ١٢ ظهراً دخل مستشفى ساهرون شخص يحمل تقريراً عن طفل يريد أن يدخله في الحضانة، قابل موظف التنويم وسأل عن التكلفة، أجابه الموظف بتكلفة دخول الحضانة، خرج من المستشفى دون أن يقل كلمة.
ويضيف “الكدقري” علمنا فيما بعد أن اسعافاً كان يقف خارج المستشفى يحمل الطفل وان الشخص الذي دخل ساهرون وخرج هو والده، ثم تحرك الاسعاف الى مستشفى آخر ومكث فيه ثلاث ساعات ادخل خلالها العناية المكثفة وداخل العناية، هناك توقف قلب الطفل وتم إجراء إنعاش قلبي له ثم عاد قلبه للعمل مرة اخري ثم تدهورت حالته وتوفى الطفل هناك واستخرجت له شهادة وفاة من ذلك المستشفي.
مُضيفاً هذا اختصار للقصة وسيصدر لاحقا بيان مفصل من مستشفى ساهرون في كآفة وسائل الإعلام.
وختم “الكدقري” بأن أبواب ساهرون مفتوحة لكل من يريد أن يعرف الحقيقة .
وكان المدير العام لمستشفى ساهرون بالعاصمة السودانية الخرطوم د. محجوب الكدقري، قد فاجأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق رصدته “كوش نيوز” برده شخصياً على منشور بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتحدث عن وفاة طفل حديث الرضاعة تم إسعافه من ودمدني الى مستشفى ساهرون ورفضت إدارة المستشفى إستقباله إلا بعد سداد مبلغ 8 ألف جنيه .
وجاء بالمنشور بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” برفض مستشفي ساهرون استقبال طفل حديث الولادة تم تحويله من المستشفي التاهيلي بودمدني، وتعود تفاصيل الحادثة بأن الطفل جاءت به اسرته بواسطة اسعاف من مدينة ودمدني، وكان يعاني من نقص اكسجين، ويحتاج لاجراء عمليه بالمري، تحركت به اسرته من مدني بعد أن تم تأجير اسعاف وممرض بمبلغ خمسة آلاف جنيهاً، وعند وصولهم مستشفى ساهرون رفضت إدارة المستشفى إستقبال الحالة مالم يتم سداد مبلغ. ثمانية آلاف جنيهاً، ولم تكن بحوزتهم ومع كل التوسلات من والد الطفل” احمد المصطفى” وذويه باسعاف الطفل وإنقاذ حياته حتى يتم تدبير المبلغ، استغرقت المحاولات والتفاوض اربع ساعات ،حتي نفذ الأكسجين من انبوبة الاسعاف والمستشفى ترفض حتى تم رهن هاتف أحد المعارف، فواففت المستشفى ولكن بعد فوات الأوان حيث تعرض الطفل لهبوط حاد في الدورة الدموية وفارق الحياة وسط حسره ونحيب ذويه، ليدفن بمقابر الصحافة، بحسب “المنشور” .
وقد أثارت الحادثة غضباً عارماً من المعقبين ليفاجئهم مدير ساهرون معقباً قائلاً :
” أنا د. محجوب الكدقري مدير مستشفى ساهرون سوف اجري تحقيقاً دقيقاً في الموضوع و هذا عكس تعليماتنا المستديمة، وأضاف “الكدقري” نحن في مستشفى ساهرون صدورنا قبل مكاتبنا مفتوحة لاي شخص، ولأي رأي و نبحث و بشدة عن أي خطأ يحدث و قد كونا إدارة خاصة بذلك .
وأشار “الكدقري” : عليه أرجو من أي شخص له معلومات عن هذه الحادثة ان يحضر الأحد 28-يونيو-2018 الساعة الواحدة بعد الظهر لمستشفى ساهرون لمقابلتنا .
ليعود بعدها الثلاثاء 31 يونيو ليكشف أن القصة إفتراءً وكذباً على المستشفى، وقد سارع صاحب المنشور الذي روّج لهذه القصة المُزيفة بإزالته.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)