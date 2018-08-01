وزيرة الاتصالات تشرف اختتام شركة M T N فعاليات مشروع 21 يوم في خدمة المجتمع

أعربت الدكتورة تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخرها بالشباب السوداني وابتكاراته ذات الأثر الباقي العائد بالنفع علي المجتمع مشيرة إلي المساهمات المقدرة من شركة MTN سودان في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .
وقالت لدي وقوفها نهار الثلاثاء بمباني الشركة علي ختام مشروع 21 يوم في خدمة المجتمع الذي ينفذه العاملون في الشركة ضمن برامج المسئولية الإجتماعية وقالت أن هذا المشروع المتجدد كل عام يثمر أفكار متميزة ومشاريع واعدة تستهدف الطلاب والخريجين وخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة والمدارس وتطوير المحتوي الرقمي مشيدة بالمشاريع الخمس الفائزة هذا العام التي كانت نتاج تدريب( 200) طالب وخريج وتصفية (30 ) مشروع تقدموا بثلاثين مشروعاً في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فازت منها خمس مشروعات لهذا العام والتي ستمولها الشركة.
مولانا حسب الرسول بدر وزير الدولة بوزارة الثقافة أشار إلي أن إتحاد الثقافة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة من شأنه أن يقود إلي نماذج مضيئة تخدم قطاع التنمية الإجتماعية المنوط به تقديم الحكومات إلي الجمهور مشيداً بدور القطاع في تذليل صعوبات التمويل وتبني المشاريع الناجحة .
الأستاذ مصطفي محمود وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة أعلن عن كامل إستعداد وزارته لتبني المشاريع التي لم تحصل علي المواقع الأولي مبيناً أن هذه مسئولية الدولة.
من جانبه قال مالك ميلانومدير عام MTN سودان أن مسئولية الشركة الإجتماعية نحو المجتمع هي الدافع لقيام هذه الفعالية السنوية مشيراً إلي إهتمامها هذا العام بفئة المبتكرين الشباب ورعايتهم حتي يصبحوا رواد ورجال أعمال يسهموا في بناء ونهضة السودان .
الخرطوم : ٣١ يوليو ٢٠١٨م