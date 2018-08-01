مباحث الخرطوم بحري توقف شبكة نهب خطيرة

تمكنت مباحث محلية بحري من ضبط شبكة تقوم بعمليات النهب والسرقات بمنطقة السمرة شرقي السامراب وضبط عدد (2) بندقية وزي عسكري برتبة ضابط و (2) عربة يستخدمها المتهمون في عمليات السرقة والنهب حيث وقف على الضبطية اللواء شرطة حقوقي إبراهيم عثمان عبد الرحيم مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة ياسر البلال الطيب مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة عبدالرؤوف الضو مدير شرطة محلية كرري و مدير ادارة الاعلام بشرطة الولاية وقادة العمل الشرطي بمحلية بحري.
وأوضح العميد شرطة محمد عثمان محمد خير مدير شرطة محلية بحري في تصريح (لإعلام شرطة ولاية الخرطوم) انه فور ورود معلومات عن وجود عدد من المعروضات بمنزل بمنطقة السليت تم جمع كافة المعلومات والتوصل للمتهم (م،خ) و برصد ومراقبة الموقع والمنازل تم فتح بلاغ تحت الماده (٤٤) إجراءات لصالح قسم المدينة بحري وقسم السليت وإصدار أمر تفتيش بواسطة النيابة وأشار العميد محمد عثمان الى تحرك تيم مباحث المحلية بقيادة الملازم شرطة عبد العظيم سيد عثمان رئيس الشعبة وبالتنسيق مع رئيس قسم شرطة السليت تم تحرك القوة والدخول ومحاصرة المنطقة والقبص على (2) من المتهمين وضبط هيكل عربة كريز تمت سرقتها من منطقة بحري وبندقية كلاشنكوف و عدد (138) طلقة كلاشنكوف وبندقية خرطوش وعربة أمجاد مسروقة وأضاف مدير شرطة بحري أنه عقب مداهمة المنزل الثاني تم ضبط كميات من براميل الجازولين وجوالات اسمنت وكميات من قضبان السكة حديد والكمر وبتفتيش منزل المتهم الرئيسي تم العثور على عد من الخراطيش والمواسير وسيخ واسمنت البناء كما تم العثور على سور حديد تمت سرقته من مبني مدينة افريقيا بالسليت فضلا عن بعض طبالي بائعات الشاي وأعمدة الكهرباء مشيراً الى إعتراف المتهمين بعدد من السرقات المختلفة .
وأكد اللواء شرطة حقوقي إبراهيم عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم قدرة الشرطة على إكتشاف كافة الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وضرب كافة أوكار الجريمة وتجفيف منابعها والقبض على كل من تسول له نفسه إرتكاب الجرائم مشيداً بتيم المباحث الذي قام بتنفيذ المهمة مجدداً التأكيد بمضي الشرطة قدماً نحو تنفيذ خططها الموضوعة لتعزيز الأمن والطمأنينة وسط المواطنين بالعاصمة