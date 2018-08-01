أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء 01 أغسطس 2018م
صحيفة مصادر
شركة التأمين الإسلامية: موقفنا المالي سليم
تفاصيل جديدة حول طرود الـ(DHL) إلى السودان
صحيفة الأخبار
الوطني: لا زلنا نعترك داخلياً حول ترشيح البشير
ضبط قيادي بالمؤتمر الوطني متلبساً بسرقة إغاثات
(80) ألف برميل عجز في جازولين الزراعة بالقضارف
صحيفة السوداني
الوطني: مفاجآت سارة خلال أيام
وزير العدل يشكل لجنة لتفتيش الشركات والمؤسسات
الأمن يضبط (14) كيلو غرام ذهب ومبالغ مالية ضخمة بأم درمان
صحيفة المجهر
وزير الدفاع ومدير الأمن يسلمان سلفاكير دعوة مراسم إتفاق السلطة
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتفتيش الشركات لمراقبة غسيل الأموال
صحيفة الدار
بالصورة والقلم: معتمد بحري والشرطة يكرمان مكتشف جريمة شقة شمبات
إدانة 14 طالباً بالقتل في أحداث مقتل شرطيين بجامعة بخت الرضا
الأمن يضبط (14) كيلو ذهب بأم درمان
ضبط أخطر تشكيل عصابي شمال بحري
صحيفة الإنتباهة
إيقاف (103) متهمين في أحداث (الحمرا) وتورط قيادات بالتحريض
الوطني: لم نسم مرشحنا للرئاسة لعدم حسم الرؤى
والي الخرطوم السابق: أي شخص يملك معلومات حول فساد مكتبي عليه تقديمها
صحيفة اليوم التالي
(الأمن) يحبط محاولة تهريب (14) كيلو من الذهب
توقيف (103) متهمين في أحداث (الحمرة) بالقضارف
صحيفة آخر لحظة
القبض على قيادي بالوطني سرق (إغاثة) بالنهود
حملة تفتيش على شركات ومؤسسات حكومية
مصر تدعو رئيس الوزراء لزيارة القاهرة
صحيفة الصيحة
ضبط قيادي بالمؤتمر متلبساً بسرقة (إغاثة) في النهور
توقيف (25) من كبار المهربين والمتفلتين بوسط دارفور
إغلاق (4) مراكز للتداوي بالأعشاب غير مرخصة
جهاز الأمن يضبط (14) كيلو ذهب ومبالغ مالية ضخمة مخبأة في منزل في أم درمان
كوش نيوز