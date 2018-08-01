لأول مرة.. ناسا تكشف عن 19 ألف ساعة صوتية لرحلة أبولو 11

تعتبر المهمة أبولو 11 هي الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، حيث جرت في 20 يوليو 1969، بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا في مدار حوله قبل العودة إلى الأرض.
وشارك في المهمة كل من رواد الفضاء نيل أرمسترونج، وبوز ألدرين، ومايكل كولينز، إلا أنه للمرة الأولى على الإطلاق، أصدرت وكالة ناسا الفضائية أمس أكثر من 19 ألف ساعة من الصوت تتعلق بهذه المهمة التاريخية.
وشملت الإصدارات الرقمية كل المحادثة التي جرت بين رواد الفضاء وفريق التحكم الأرضي، مع ملاحظة أن هذه التسجيلات تحتاج لأكثر من عامين من الوقت للاستمتاع إليهم بالكامل، ويمكن للمستخدمين العثور على هذه التسجيلات في صفحة أرشيف NASA أو على موقع UT Dallas ’ Explore Apollo’.
صحيفة المواطن