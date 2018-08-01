أول دواء لمنع نوبات الصداع النصفي

يُطرح قريبًا نوعان من دواء جديد يعد الأول من نوعه، الذي يصمم من أجل منع نوبات الصداع النصفي، بعدما أقرته الوكالة الأوروبية للأدوية.
ويدرس مسؤولو الصحة في إنجلترا وأستكلندا العقارين المعروفين تجاريًّا باسم إرينوماب وإيموفيغ، لمعرفة إمكانية طرحه من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقالت الشركة المصنعة للدواء نوفارتس: إنه بإمكان المرضى الوصول إلى الدواء على نفقتهم الخاصة بدءًا من شهر سبتمبر، حتى لو لم يطرح عبر هيئة الخدمات الصحية.
ويعمل الدواء على منع مستقبلات في الدماغ تسمى مستقبلات البيبتايد، والتي يعتقد أنها تسهم في إحداث نوبة الصداع النصفي، على الرغم من عدم معرفة العلماء بشكل أكيد السبب الرئيسي في أكثر أنواع الصداع إزعاجًا وألمًا.
ووافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على العقار للمرضى الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي 4 مرات على الأقل في الشهر.
صحيفة المواطن