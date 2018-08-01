حكم التقاط السيلفي فى الحج والعمرة

فى كثير من الأحيان يلجأ الحجاج أو من يؤدون العمرة لالتقاط صور سيلفى، وهو الأمر الذى أثار التساؤلات حول مشروعيته، خاصة أثناء تأدية العبادات.
حول هذا الأمر أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القيام بالتقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز والحرمة أو المنع يكون أمرا عارضا حسب الموضوع المصور، فإن كان التصوير لحدث عائلى أو شيء تذكارى فهذا من الصنف الجائز أما إذا كان يصور شيئا لا يرضى الله فهذا من الممنوع.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التقاط الصور السيلفى فى العمرة والحج؟»، أن استعمال الكاميرا أثناء مناسك الحج لا يبطل الحج وإن هذا الأمر الأصل فيه الجواز لكنه ينبغي أن نلاحظ أمرا هاما وهو أن الحج رحلة روحانية، فيكون الإنسان ذاهبًا للعمرة أو للحج هناك تاركا أهله وماله ودنياه لأجل أن يقف بين يدى الله فيرجع كيوم ولدته أمه.
وأشار إلى أنه لا مانع من التصوير فى الأماكن المشرفة لكن يجب أن لا تجعل هذا يخرج بك عن روحانية الحج فلا تشتغل بالتصوير والهيئة عن الخشوع والخضوع لله تعالى، فالتصوير فى هذه الأماكن جائز ومشروع ولكن يجب ألا ننشغل عن العبادة.
صدى البلد