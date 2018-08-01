تفاصيل استدراج مواطن لفتيات عبر “واتساب” لإقامة علاقات غير شرعية معهن!

كشفت مصادر توجيه النيابة العامة تهمة مخالفة الآداب العامة لمواطن نشر إعلانًا عن وظائف نسائية وهمية عبر تطبيق المراسلات النصية “واتساب” بقصد استدراج الفتيات والارتباط بهن بعلاقة غير شرعية وذلك بتدوين رقمه أسفل الإعلان وانتحال صفة إحدى الشركات وإبرام عقود غير صحيحة باسمها لتحقيق أغراضه.
وظائف شاغرة
وفي التفاصيل تقدمت إحدى الشركات ببلاغ إلى النيابة العامة أفادت فيه قيام شخص باستغلال اسمها ونشر إعلانات فرص وظائف شاغرة للنساء وتسجيل رقمه الهاتفي في أسفل الإعلان، بحسب “عكاظ”.
فرصة وظيفية
وأوضحت الشركة في بلاغها للنيابة أن لا فرصة وظيفية لديها كما أنها لا تعرف الاسم المنشور مع الإعلان، وبالتحقيق مع المتهم أقر أنه لجأ إلى هذه الحيلة بقصد الارتباط بعلاقات مع فتيات، وأنه اضطر إلى إغلاق هاتفه بواسطة الشركة المشغلة حين تم اكتشاف أمره، كما اعترف بقيامه بطباعة عقد عمل خاص بالشركة وقعت عليه إحدى الفتيات وتصميم إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي مدون فيه اسمه ورقم هاتفه.
سجن المتهم
كما أنه نجح في إقناع إحدى ضحاياه في أحد المجمعات التجارية بالتوقيع على عقد توظيف، وطالبت النيابة العامة بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة هاتفه الجوال والتشديد عليه بعقوبة تعزيرية رادعة خصوصا أن للمتهم سوابق جنائية.
صحيفة المرصد