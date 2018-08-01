بالفيديو .. استعان باللغة الفرنسية.. “كازابلانكا” لـ”سعد لمجرد” تحقق هذه المشاهدات الضخمة في وقت قصير

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كازا بلانكا”.
ووصل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان المغربي بشكل جديد، إلى نصف مليون مشاهدة خلال ساعات من إطلاقه.
واعتمد “لمجرد” في عمله الجديد، الذي استغرق شهورًا من التحضير، وتم تصويره في مدن مغربية، لأول مرة بمسيرته الفنية، على كلمات باللغة الفرنسية.
وكان الفنان المغربي، صاحب الـ 33 عاما، قد اعتقل لمدة عام ونصف على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.
وواجه “لمجرد” اتهاما بـ “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.
صحيفة المرصد