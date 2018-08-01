كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عالمية > طفلة تقنع هيئة النقل النيوزيلندية بتغيير لافتاتها “غير العادلة”
الأقسام :

عالمية

2018/08/01

2018/08/01


طفلة تقنع هيئة النقل النيوزيلندية بتغيير لافتاتها “غير العادلة”



شارك الموضوع :

أقنعت طفلة عمرها سبعة أعوام هيئة النقل في نيوزيلندا بتغيير لافتات الطرق ، وذلك بعد أن أرسلت خطابا لفتت فيه الانتباه إلى أن هذه اللافتات “غير عادلة” و”متحيزة جنسيا” ، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة ” دب أ ” .

ونشرت كايتلين كاريو ،والدة الطفلة، تغريدة على تويتر تروي قصة العمل البارع الذي قامت به ابنتها .

وكتبت الأم :”فخورة للغاية بابنتي -7 أعوام -. لقد كتبت مؤخرا خطابا للرئيس التنفيذي لهيئة النقل النيوزيلندية لتطلب تغيير لافتة /لاين مان/ (عامل الخطوط) بأخرى أكثر /صوابا وعدلا/ ، لأن النساء يمكن أيضا أن يكنَّ عاملات خطوط ” ،في إشارة إلى العمال المعنيين بالتعامل مع أسلاك الكهرباء والهواتف وغيرها في الشوارع .
وأضافت الأم :”لقد وافق المسؤول التنفيذي والهيئة تقوم حاليا بتطوير لافتات جديدة تحمل عبارة -لاين كرو – (طاقم الخطوط)”.

واحتوت الرسالة على نسخة من الخطاب بين الفتاة زوي وبين الرئيس التنفيذي للهيئة فيرجوس جامي”.

من جانبها قالت هيئة النقل في نيوزيلندا في حسابها الرسمي على تويتر :”لقد سعدنا بتلقي اقتراح زوي ، لأن الأفكار العظيمة يمكن أن تأتي من أي شخص ، بما في ذلك من لم يتجاوز عمرهم 7 أعوام! أحسنت يا زوي”.

صحيفة البيان

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.