أطرف ما فعلته امرأة لم يرد ابنها على اتصالاتها

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أطرف ما فعلته امرأة لم تستطع الوصول لابنها المسافر مع أصدقائه عبر الهاتف.
قامت الأم بكتابة منشور على صفحة ابنها تطلب من أصدقائه رقم هاتف أي من أصدقائه في الجامعة، والذين نشرت صورتهم بصحبته، وأعاد الشاب نشر منشور والدته معلقا “أمك لما تتصل بيك ومتردش”، وعلق أصدقاؤه بشكل طريف فيما قال الشاب الذي يدرس بكلية الأسنان إن أصدقاءه بالجامعة بدءوا بالاتصال به، قائلين “أمك بتدور عليك”.
أيضا بدأ أصدقاء أصدقائه بالاتصال بهم حتى تمكنت الأم من التوصل إليه.
بوابة فيتو