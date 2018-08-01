بعد الضجة الواسعة .. أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تنقلها بطائرة عسكرية في الأردن!

بعد حملة الهجوم الذي تعرضت له أحلام بسبب انتقالها لمدينة البتراء الأردنية بطائرة عسكرية، اضطرت الفنانة الإماراتية الخروج عن صمتها والدفاع عن نفسها.
وقالت أحلام إنها أستأجرت هذه الطائرة على حسابها الخاص. وكتبت في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: فقط للتوضيح استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص ومش أول مره استأجر طياره عسكرية ولله الحمد بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الاْردن لا يعادلها سعادة .. ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت.
كما ردت أحلام أيضا على تقليل البعض من قيمة زيارتها وترويجها للسياحة الأردنية، وذلك من خلال المقارنة بينها وبين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمدينة البتراء الأردنية، قائلة:”أما بالنسبه لأوباما وغيرهم لا يملكون وبكل فخر ما أملك وهو حبي الحقيقي للأردن “. وتابعت :”فأنا بنت الاْردن أولاً والوطن العربي بأسره أنا بنت عربيه وسأعود البتراء واصور فيها كليب ألبومي القادم شكراً لك يجب اأن يفتخر الأردنيون بك لأنك محب لبلدك ومخلص كثر الله من أمثالك”.
صحيفة المرصد