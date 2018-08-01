الجيش الأميركي يعلن فشله في إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

فشلت تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من نوع “مينوتيمان-3” من قاعدة في كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، حسبما أعلن سلاح الجو الأميركي.
وفي التفاصيل، ذكر بيان للقيادة أن الصاروخ الذي لم يكن مذخراً تحطم فوق المحيط الهادئ عند الساعة 04:42، بالتوقيت المحلي بسبب “خلل”، في حين لم يكشف عن نوع الخلل الذي وقع في الصاروخ الذي أطلق من قاعدة فاندبرغ، اكتفى بيان سلاح الجو بالقول إن “كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللاً”.
وتابع البيان “بما أن الخلل يمكن أن ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد أسباب فشل التجربة”.
وحسب سكاي نيوز عربية، تعمل الولايات المتحدة بشكل دوري على تجربة صواريخها البالستية، فيما تعود آخر تجربة لصواريخ من هذا النوع إلى أبريل الماضي وتمت بنجاح.
ورغم انتهاء الحرب الباردة، لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الصواريخ من نوع “مينوتيمان-3” مخبأة في تحصينات تحت الأرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويعمل سلاح الجو على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على أن يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الآن باسم “ردع إستراتيجي أرضي”.
صحيفة سبق