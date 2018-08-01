بالفيديو.. غضب إسفيري كبير على الفنان شريف الفحيل بعد تقديمه لرقصة “كيكي” الشهيرة في الشارع العام بـ”البرمودة”

“عندما لا يحترم الفنان موهبته وجمهوره فسيفقد موهبته وجمهوره معاً” هذه العبارة كتبها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتداولون مقطع فيديو للفنان الشاب شريف الفحيل يظهره وهو يقدم رقصة “كيكي” الشهيرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد برع الفحيل في الرقص على أنغام الأغنية وفي تقليد النجم العالمي شيغي الذي يعد أول من قام بهذا التحدي, ويبدو أن ذلك لم يشفع له أمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشبعوه نقداً.
حيث كتبوا في تعليقاتهم التي قرأها محرر موقع النيلين منها تعليق لسوداني أصيل قال فيه: “كيف يسمح فنان جماهيري لنفسه بأن يظهر بهذا الزي وفي الشارع العام أولاً, وثانياً لماذا يقلد فنان مشهور سلوك غربي نرفضه نحن المسلمين..هداك الله يا فحيل ورحم الله الفنانين الذين يستحقون أن نطلق عليهم فنانين مثل وردي والجابري وعثمان حسين والشفيع وغيرهم”.
ويشير محرر موقع النيلين إلى أن رقصة “كيكي” التي أثارت ضجة واسعة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم دريك InMy Feelings.
وأن أول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي شيغي، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 يونيو، حيث لاقى الفيديو انتشارا كبيرا وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في إنستغرام.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين