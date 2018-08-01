دراسة .. إنفاق الأموال الباهظة على الزواج يجعلك أكثر عرضة للطلاق

طالب باحثون أمريكيون فى جامعة نيويورك، من مواطنيهم وقف إنفاق الأموال الطائلة على حفلات الزواج وخاتم الزواج، لأنه اتضح من الدراسة التى أجريت على ما يقرب من ثلاثة آلاف زوج، أن المبالغة قد تؤدى فى النهاية إلى الانفصال، لذلك يجب الاكتفاء بحفل بسيط وخاتم رمزى تعبيرا عن هذا الارتباط السعيد.
وكشفت نتائج الأسئلة التى وجهت إلى المتزوجين حديثا أنهم أنفقوا أكثر من 17 ألف يورو على حفل الزواج فى المتوسط، أما الخاتم فقد بلغت قيمته فى المتوسط نحو 4.500 يورو، وفى نهاية الأمر لم يستمر الزواج طويلا، بل سرعان ما لجأ الأزواج إلى الانفصال، وهو ما يستدعى ضرورة الاقتصاد فى نفقات تكاليف الأعراس والحد من المبالغة.
صحيفة اليوم السابع