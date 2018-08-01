بسبب الظروف الاقتصاديّة .. قابلات يُطالبن بـ(مواد تموينية) مُقابل إجرائهن لعمليات الوضوع !!

بثّت عددٌ من الأمهات ببعض الولايات والقُرى الطرفية لولاية الخرطوم، شكواهن من المصاريف التي تفرضها عليهن القابلات المنزليات بعد عملية الوضوع، وذلك بعد أخذ أجرهن في عملية الولادة، ثُمّ أخذ مصاريف أخرى تتمثل في بعض المواد التموينية.!
وتعود التفاصيل حسب حديث عددٍ من النساء اللائي يقطن بإحدى القُرى النائية بولاية الجزيرة، أنّهن كانوا في الماضي يدفعن مبلغ 150 جنيهاً كرسوم للولادة والآن تضاعفت إلى 300 جنيه وهو مبلغٌ لا يُتاح للكثير منهم بحكم عمل أزواجهن في مهنة الزراعة وآخرين بلا مهنة، بجانب مُطالبة عَدَدٍ من القابلات لهن بمنحهن بعض المواد التموينية المُتمثلة في (السكر والدقيق والزيت والصابون) لتخفيف العبء المعيشي عليهن، مُشيرات إلى أنّ القابلات علّلن طلبهن ذلك بأنّ ما يحصلن عليه من مبلغٍ نظير الولادة الواحدة لا يكاد يكفي مُتطلباتهن، خَاصّةً أنهن يقطعن مسافات طويلة من قرية لأخرى لعملية الولادة وتتضاعف مُعاناتهن خلال فترة الخريف ويقطعن المسافات سيراً على أرجلهن.!
الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني