“عمرو ودينا” .. قصة صارت على المكشوف خلى اللى مش سامع يسمع

“قصة صارت على المكشوف خلى اللى مش سامع يسمع” كلمات تغنت بها المطربة يارا ،أصبحت هى العنوان المعبر عن قصة الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى ،بعد ظهورهما معا فى حفلته الاخيرة فى “Nammos Mykonos” باليونان، حيث ضع الثنائى بهذا الظهور حدا للشائعات وخرجا بعلاقة الحب بينهما من حيز الافتراضات الى الواقع المؤكد.
وكانت كلمات أغنية الميجا ستار الشهيرة “والله بحبك موت وبحب برج الحوت” من أغنية ” أجمل عيون” التى أطلقها الميجا ستار عمرو دياب فى ألبومه “معدى الناس” العام الماضى، قد أثارت الكثير من الحيرة لدى جمهور الهضبة، بعد توافق برج الحوت مع ميلاد الفنانة دينا الشربينى، والتى على أثارها احتل ميعاد ميلاد “دينا الشربينى ” المركز الاول فى قوائم البحث على “جوجل”.
الأغنية أثارت الكثير من الحيرة التى كانت بالفعل تنتاب جمهور الهضبة بعد الشائعة التى انطلقت عن زواج الميجار ستار عمرو دياب من دينا الشربينى، وتداولت كثير من الصور التى تؤكد صحة الشائعة التى رفض أى منهما التعليق عليها.
شيئاً فشيئاً أخذت الشائعات منحنى التأكيد، فبعد زيارة الهضبة للوكيشن تصوير مسلسل “مليكة” للفنانة دينا الشربينى فى رمضان الماضى، الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات، كان ذلك بمثابة برهان على عمق العلاقة التى تجمع الثنائى عقب شائعات انفصالهما.
عمرو دياب ودينا ومحمد طلعت وزوجته عمرو دياب ودينا ومحمد طلعت وزوجته
وأصبح ظهور الميجا ستار فى أى حفلة مرتبط بوجود الفنانة دينا الشربيني، فبعد رصد إحدى الكاميرات تواجد الثنائى أمام أحد الملاعب فى موسكو لتشجيع المنتخب الوطني فى مونديال روسيا 2018، والتى سرعان ما حجبت “دينا” وجه الهضبة عن الكاميرات، ليظهر “دياب” للتأكيد على وجودهما معاً فى العلن ويلوح للكاميرات.
ومؤخراً ظهرت دينا الشربني مع الفنان عمرو دياب فى فى “Nammos Mykonos”، وهو ما دفع الجميع نحو تأكيد علاقة الحب بينهما والتى ينطبق عليها كلمات أغنية “ما يهمك ابدا”، التى غنتها الفنانة “يارا” وقالت “قصة صارت على المكشوف خلى اللى مش سامع يسمع”، وهى من كلمات سليم عساف”.
صحيفة اليوم التالي