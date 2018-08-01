وزير الدفاع :السودان حريص على علاقاته مع الصين

أكد الفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع حرص السودان على تطوير علاقاته الاستراتيجية وبناء الشراكات الاقتصادية و الدفاعية مع جمهورية الصين الشعبية . جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه ظهر اليوم وفد هيئة الدولة للعلوم و التكنولوجيا و الصناعة الصيني، برئاسة السيد تان ريو، بحضور الملحق العسكري الصيني بالخرطوم قوان ابيان .
وامتدح سالم مواقف الصين الداعمة للسودان في كافة المحافل الدولية وإسهامها المقدر في مشروعات النهضة الاقتصادية بالسودان .
من جانبه عبر الوفد الصيني عن أهمية علاقات بلادهم مع السودان ، وأبدوا رغبتهم في الدخول في شراكات اقتصادية تشمل مجالات الصناعات الثقيلة لتلبية احتياجات السودان في المجالات المدنية والصناعات الدفاعية .
سونا.