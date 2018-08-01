البشير يدعو سلفا للتوقيع على اتفاق مشاركة السلطة بالخرطوم

تلقى رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، دعوة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لحضور مراسم التوقيع على اتفاق ترتيبات الحكم ومشاركة السلطة، وتم تسليم الدعوة من قبل وزير الدفاع، عوض بن عوف، ومدير الأمن، صلاح قوش، اللذين كانا في جوبا بالاثنين.
وقال الوزير في مكتب الرئيس في جوبا، مايك دينق، ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة جنوب السودان؛ إن المبعوثَيْن السودانيَّيْن جاءا لدعوة الرئيس سلفا كير، لحضور حفل التوقيع الذي تنظمه الحكومة السودانية بالخرطوم في الخامس من أغسطس.
وأكد المسؤول الحكومي التزام الحكومة السودانية بضمان تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جنوب السودان، ومن المتوقع أن يحضر حفل التوقيع عدد من قادة دول هيئة الإيقاد.
وقال المتحدث باسم حكومة جوبا، مايكل ماكوي، إن فريق التفاوض سيعود إلى الخرطوم للتحضير لحفل التوقيع في السودان في 5 أغسطس.
صحيفة السوداني.