الأمن يضبط (١٤) كيلوغرام ذهب ومبالغ مالية ضخمة بأم درمان

ضبطت قوة من هيئة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أمس (١٤) كيلوغراماً من الذهب في شكل سبائك معدة للتهريب بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة مخبأة بمنزل بأحد الأحياء الحديثة نسبياً بأم درمان.
وتوفرت للجهاز معلومات مفصلة وموثوقة عن معاودة إحدى شبكات التهريب لنشاطها والمتمثل في جمع وسبك وتهريب الذهب.
وأشارت المتابعات إلى أن الضبطية ليست بمنفصلة عن الكميات التي ضُبطت من قبل والمتمثلة في (٢٤٥) كيلوغراماً ضُبطت بتاريخ 10 يونيو الماضي و(٤٠) كيلوغراماً ضُبطت بتاريخ 27 يونيو في عمليات مماثلة.
وقال مدير الإعلام بالجهاز إن “الحرب على التهريب والتخريب الاقتصادي ماضية ومتصاعدة في دقةٍ ويقظةٍ وعدالةٍ ولا استثناء منها لمشتبه إلا من تبرئة التحقيقات والأدلة والشواهد”.
صحيفة السوداني.