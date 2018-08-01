مسؤول برلماني: (80) ألف برميل عجز الجازولين المخصص للزراعة بالقضارف

كشف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية القضارف بالبرلمان “علي عبد الرحمن” عن بلوغ عجز الجازولين المخصص للزراعة بالولاية (80) ألف برميل. وقطع بأن الموسم الزراعي مهدد بالفشل إن لم يحدث تدخل عاجل خلال يومين، كحد أعلى، لتلافي الفشل.وقال “عبد الرحمن” في تصريحات صحفية، أمس (الثلاثاء)، إن وزارة النفط أوصلت للولاية نصف الكمية المطلوبة فقط من الجازولين للزراعة، وشدد على أن المزارعين ينتظرون وصول (80) ألف برميل جازولين لإكمال عملية الزراعة، خاصة وأن وقت الزراعة قارب على الانتهاء. وكشف عن عدم وفاء وزارة النفط بباقي الجازولين، الذي قال إنها تعهدت بتوصيله في ظرف أسبوع لكنها لم تصدق.
المجهر السياسي.