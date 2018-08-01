الوطني يقود حواراً فكرياً مع نشطاء التواصل الاجتماعي

أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه سيقود حواراً فكرياً وسياسياً ومجتمعياً مع الأفراد ونشطاء التواصل الاجتماعي للوصول إلى تحقيق السلام العادل والتعايش السلمي في كل ربوع المجتمع، ودعم التوافق الوطني حول القضايا الوطنية العاجلة.
وأكد رئيس القطاع بحزب المؤتمر الوطني، د. عبدالرحمن الخضر، أن هدف الحزب المحوري في المرحلة القادمة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 2020م تحظى بمشاركة كل الأحزاب السياسية السودانية، ويرضى عنها الداخل والخارج، وصولاً إلى التداول السلمي للسلطة.
وقال الخضر خلال مخاطبته اللقاء المشترك، يوم الأربعاء، مع القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، بحضور رئيس القطاع، د. علي نمر، وأعضاء القطاعين المركزي والولائي، قال إن أكبر التحديات التي تواجه حزب المؤتمر الوطني الآن هي إعادة البناء والسجل الحزبي، مؤكداً العمل على تجاوز هذه التحديات وتحقيق الأهداف عبر تشكيل فرق عمل متناسقة.
سونا