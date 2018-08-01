الدفاع المدني: السدود قادرة على حماية الخرطوم من السيول

أكدت إدارة الدفاع المدني قدرة السدود التي أقامتها ولاية الخرطوم في المناطق المستهدفة على التصدي لأي سيول محتملة ومقابلتها، ونفت الإدارة الأنباء التي ترددت حول سيول تهدد ولاية الخرطوم من جهة الشرق أو الغرب.
وسجلت التقارير الرسمية لإدارة الدفاع المدني استقراراً نسبياً في أغلب الأحباس العليا للنيل مع ارتفاع طفيف في البعض الآخر.
وقال مدير إدارة الخدمات والتوجيه بالدفاع المدني، محمدين أبوالقاسم، إن القراءات الجوية تنذر بهطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية خلال أغسطس الحالي، ما يفسر حالة استعداد كافة قوات الدفاع المدني، مشيراً إلى استقرار الأوضاع في ولايات غرب كردفان وكسلا والشمالية.
شبكة الشروق