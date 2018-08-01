“اتحاد المحامين” يُشكِّل لجنة لدراسة قانون الانتخابات

أعلن اتحاد المحامين السودانيين تشكيل لجنة موسعة من عضوية الاتحاد لدراسة قانون الانتخابات، للتوصل إلى رؤية قانونية، يستصحب خلالها العديد من الآراء المتباينة، من خلال ورش عمل وندوات علمية مفتوحة، يشارك فيها الخبراء في مجال القانون.
وقال نقيب المحامين، عثمان محمد الشريف، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التنفيذية لاتحاد المحامين، الأربعاء، إن اللجنة سترفع تلك الآراء من خلال ورقة علمية باسم اتحاد المحامين إلى الجهات التشريعية للمساهمة في إجازة قانون الانتخابات بصورة توافقية.
وقال الشريف إن الاتحاد سيسهم كذلك برؤية قانونية مكتوبة في مسودة الدستور الدائم، بجانب مشاركته على مستوى الاتحاد أو من خلال عضويته من القانونيين في الدستور الدائم للبلاد.
إلى ذلك، أوضح الشريف أن اللجنة التنفيذية قررت زيادة الرسوم المقررة على الدمغات القانونية بنسبة ضئيلة، لرفع نسبة الإيرادات للاتحاد حتى يقوم بتقديم الخدمات للعضوية.
وأضاف “تلك الزيادات ليست بدعة جديدة”.
شبكة الشروق