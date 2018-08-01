بالفيديو ـ سوزوكي تكشف النقاب عن “Vitara” موديل 2019

كشفت شركة سوزوكي اليابانية مؤخرًا النقاب عن موديل 2019 من سيارتها الأشهر “Vitara” والتي من المتوقع إتاحتها لعملائها في السوق الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وبحسب ما ذكره موقع قناة “روسيا اليوم” فقد حصلت السيارة الجديدة على تعديلات على مستوى المصابيح الأمامية وشبكة المبرد، بالإضافة إلى ممتص الصدمات في الأمام والخلف.
كما طالت التعديلات المقصورة الداخلية، حيث تم إمدادها بشاشة مقابلة للسائق تبرز عدادات السرعة ودوران المحرك، وشاشة أخرى للتحكم بأنظمة المالتي ميديا، فضلًا عن أنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث، وحساسات وأنظمة ركن ذاتية.
ومن المقرر أن يتم طرح السيارة الجديدة بنوعين من المحركات داخل الاتحاد الأوروبي، الأول توربيني بثلاث أسطوانات وسعة 1.0 لتر وعزم 111 حصانا، ومحرك آخر بأربع أسطوانات وسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانا.
ولم تكشف الشركة المصنعة عن أسعار السيارة الجديدة أو الموعد الرسمي لطرحها بباقي الأسواق العالمية
مصراوي