الإعلان عن نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي بالسبت

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. أزهري عمر عبدالباقي، الأربعاء، عن اكتمال الترتيبات لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي يوم السبت. وتقدم لمقاعد القبول 193,262 طالباً وطالبة بنسبة 104 بالمئة مقارنة بالمتوقع من الناجحين.
وأشار أزهري لجهود العاملين بالوزارة وإدارة القبول ومركز المعلومات من أجل إعلان النتيجة في وقت وصفه بالوجيز.
ونوه إلى أن النتيجة ستعلن خلال مؤتمر صحفي يخاطبه كل من: الوزيرة د. سمية أبوكشوة، ووزير الدولة بالوزارة التجاني مصطفى محمد صالح، ووكيل الوزارة أ.د. أزهري عمر عبدالباقي، ومدير عام إدارة القبول علي الشيخ السماني، ومدير عام مركز المعلومات م. وليد محمد المبارك.
وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي 2018- 2019 في الرابع عشر من يوليو الماضي واستمر التقديم حتى الثالث والعشرين منه.
من جهته، قال مدير عام إدارة القبول بالوزارة علي الشيخ السماني، إن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd) عقب نهاية المؤتمر الصحفي مباشرة.
الشروق