الخارجية تكرم الأوائل من طلاب الشهادة السودانية

أُقيم ظهر اليوم برئاسة وزارة الخارجية حفل لتكريم المائة الأوائل من طلاب الشهادة السودانية لهذا العام بتشريف كلٍ من وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله إدريس – الوزير المناوب- ووكيل وزارة الخارجية السفيرعبد الغني النعيم وبحضور عدد من السفراء مديري الإدارات والدبلوماسيين بالوزارة.
وأكد الوزير المناوب محمد عبد الله إدريس أن الطلاب المتفوقون يمثلون قدوة لأقرانهم ومجتمعهم وأن تقدمهم هو تقدم للسودان وأوصاهم بالمحافظة على تفوقهم، وتمنى أن يعود نفر منهم إلى الوزارة كدبلوماسيين ، واثني الوزير على الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مؤكداً أن نشاطه يكمل ما تقوم به الوزارة ، ناقلا إلى الطلاب تحيات السيد وزير الخارجية الذي منعته التزاماته الخارجية من حضور اللقاء و تحيات السيد وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل.
من جانبه أكد وكيل الوزارة أن الطلاب هم مستقبل البلاد وأن الوطن سيبنى بأيديهم ووجه لهم عددا من النصائح منها الرجوع إلى القرآن، والثقة بالنفس، والثقة في البلد، وتحمل المسؤولية. كما أثنى على شعار المخيم، مؤكداً أن الإبداع والابتكار هو تحدي الأجيال القادمة.
وفي كلمة له أمام الاحتفال أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين حسن نصر أن مخيم طلاب المتفوقين يستمر لمدة سبعة أيام ويحتوي على برامج عديدة ومتنوعة تهدف لتهيئة الطلاب للمرحلة القادمة، كما ذكر أن وزارة الخارجية تمثل نقطة انطلاق المخيم تقديراً لدور الدبلوماسية السودانية في رفعة شأن الوطن
وتحدثت الطالبة المتفوقة ست البنات عبده الريح نيابة عن زملائها، معبرة عن سعادتها بوجودها داخل مقر الوزارة، شاكرة الاتحاد العام للطلاب السودانيين لإتاحة هذه الفرصة.
سونا.