أمريكا تفرض عقوبات على وزراء في الحكومة التركية

قال البيت الأبيض الأمريكي إن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين أتراك بسبب احتجاز قس أمريكي.
وقعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على وزراء أتراك على خلفية اعتقال قس أمريكي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في إيجاز صحفي، إن “الرئيس الأمركي دونالد ترامب تابع عن كثب الوضع في تركيا فيما يتعلق بالقس آندرو برونسون””.
وأضافت المتحدثة أنه “بتوجيهات من الرئيس ستوقع وزارة الخزانة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، واللذين لعبا دورين بارزين في توقيف واعتقال القس برونسون”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تطبق قائمة ماغنيتسكي للعقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال قس أمريكي.
سبوتنك