خطة لرفع السودان من الدول الراعية للإرهاب

بدأ البرلمان العربي في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمله لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب حيث قرر إيفاد وفد رفيع المستوى إلى برلمان عموم إفريقيا غدا ” الخميس “، و التقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بوزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق، اليوم لبحث سبل تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
وقال الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه أطلع وزير الدولة طارق توفيق على خطة عمل البرلمان العربي المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
وأكد مشعل أن أولى خطوات العمل في هذا الشأن،هي إيفاد وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي، غدا الخميس إلى جنوب إفريقيا مقر برلمان “عموم إفريقيا” لإجراء مباحثات مع رئيسه حول خطة العمل العربية بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
و اكد أن برلمان عموم إفريقيا هو أحد شركاء البرلمان لتنفيذ هذه الخطة بما يحقق الأهداف المرجوة لها، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعة باسم رئيسي البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا لتوجيهها لرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي
وأضاف مشعل أن هذه الرسالة مدعمة بمذكرة قانونية تجيب على كافة التساؤلات التي تدحض بشكل قانوني وعملي وأخلاقي وإنساني وسياسي التهم التي بني عليها وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي يعمل بشكل موثق مع الجهات المسئولة في السودان لتنفيذ هذه الخطة،مشددا على أن السودان ظلم كثيرا بوضع اسمه على تلك القائمة الأمريكية، خاصة وأن السودان رعى جهود المصالحة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان
و قال ان السودان يقوم بدوره في تحقيق السلام بجنوب السودان وهذا يتنافى مع اتهامه بالإرهاب
ومن جانبه اشاد وزير الدولة طارق توفيق إن الدكتور بدور البرلمان العربي وجامعة الدول العربية وخطة العمل العربية لرفع اسم السودان من تلك القائمة
و اشار توفيق الى الجهود الإفريقية والعربية التي تتكامل في الوقت الراهن لرفع اسم السودان من هذه القائمة،مؤكدا أن تحرك البرلمان العربي يعبر عن الإخوة الصادقة وروح الجامعة في كافة القضايا العربية .
سونا.